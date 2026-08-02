¿Sabías qué significa el color de tu acta de nacimiento? Te explicamos si alguna tiene mayor validez

Al revisar documentos personales, es posible encontrar actas de nacimiento de distintos colores: algunas son rojizas o sepia, otras tienen un diseño predominantemente verde y las descargadas por internet suelen imprimirse en una hoja blanca. Esta diferencia puede generar dudas sobre su vigencia o provocar que algunas personas crean que deben reemplazarlas.

Sin embargo, el color no determina la validez jurídica del documento. Las distintas presentaciones son resultado de los cambios que ha tenido el Registro Civil en México y del proceso para homologar la expedición de actas en todo el país.

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¿Qué significa el acta roja o sepia?

Las actas conocidas popularmente como “rojas” corresponden, en realidad, al papel de seguridad color sepia utilizado por los registros civiles de las entidades federativas, principalmente a partir del año 2000.

Antes de la creación de un modelo nacional, cada estado podía emplear diseños, colores y medidas de seguridad diferentes. Aunque se trate de un formato anterior, una copia certificada en papel sepia conserva su validez y puede utilizarse en trámites públicos y privados.

¿Por qué hay actas verdes?

En 2015 comenzó la implementación del Formato Único de Acta de Nacimiento, diseñado para que este documento tuviera una presentación y mecanismos de validación similares en las 32 entidades del país.

Su diseño incluye una cintilla en tonos verde y blanco, además de elementos como un identificador electrónico, código QR, CURP, firma electrónica de la autoridad y la leyenda “Soy México”.

Cuando se expide en papel de seguridad, también puede incorporar marca de agua, fibras visibles e invisibles, tintas especiales y otros recursos físicos que dificultan su falsificación.

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¿Y el acta impresa en una hoja blanca?

La hoja blanca no representa una tercera categoría ni una versión con menor valor. Es la copia certificada obtenida mediante el portal oficial del Gobierno de México y puede imprimirse en papel bond tamaño carta, ya sea a color o en blanco y negro.

Su autenticidad no depende del tipo de papel, sino de la información electrónica incorporada en el documento. Las autoridades pueden comprobarla mediante su identificador y los mecanismos de validación disponibles.

La Secretaría de Gobernación estableció que el formato impreso desde internet tiene la misma validez jurídica que el entregado en las oficialías del Registro Civil. El IMSS, por ejemplo, ha señalado que debe aceptarse para sus trámites y servicios.

Por lo tanto, tener un acta roja, verde o blanca no modifica los derechos de su titular. Lo importante es que sea una copia certificada, que sus datos sean correctos y que pueda verificarse su autenticidad. En determinados trámites podrían solicitar una impresión reciente, pero este requisito responde a las reglas de cada institución y no al color del documento.