Sacaron 75 'taxis piratas' de circulación en Durango 

Como parte de un operativo para regular las unidades del transporte y combatir la operación de los llamados “taxis piratas” se hizo una revisión el pasado fin de semana en la que fueron retiradas 75 unidades.

Se informó que el objetivo es identificar y regular las unidades que brindan el servicio de transporte público, para que la ciudadanía tenga la certeza de viajar en vehículos autorizados y que cumplan con la normatividad vigente, además de fortalecer el orden, la legalidad y la seguridad en este sector.

Las unidades fueron aseguradas por inspectores de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes y trasladadas al corralón de la dependencia, en acciones realizadas con el apoyo de grúas y elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes brindan acompañamiento para garantizar el desarrollo de los operativos.

Como parte del procedimiento, los vehículos asegurados fueron desempapelados, retirándoles el vinil, la rotulación y las calcomanías utilizadas para simular que prestaban el servicio de taxi de manera legal. De igual forma, las autoridades continúan retirando las placas apócrifas o falsas que portan algunos de estos vehículos, con el propósito de impedir que sigan operando de manera irregular y evitar que sean utilizados nuevamente para ofrecer el servicio al margen de la ley.

Una vez concluida la etapa de regularización, el Gobierno del Estado sostendrá reuniones con concesionarios y organizaciones del transporte para impulsar la modernización del servicio.

Se dio a conocer que los operativos continuarán para fortalecer la legalidad en el transporte público, mejorar la calidad del servicio y brindar mayor certeza a la ciudadanía.