¿Sacas la basura con mucho tiempo de anticipación? Podrías recibir una multa

Aunque las autoridades municipales reconocen que a ningún ciudadano le gusta mantener durante mucho tiempo la basura que se acumula dentro de los domicilios, piden evitar sacarla con mucha anticipación, o dejarla en las esquinas, ya que usualmente termina esparcida por la calle.

El director de Servicios Públicos Municipales, Felipe de Jesús Cortez Aragón, comentó que a quienes han sido sorprendidos en flagrancia, principalmente en comercios que sacan su basura mucho antes de que pase el camión recolector, ya se les ha exhortado a evitar esta práctica; sin embargo, en caso de reincidir, se les aplicará una multa.

Comentó que, además de que la población conoce los horarios en que pasa el camión recolector por cada zona, también ya hay una aplicación que indica por dónde va la ruta de la basura.

“Pueden ver desde que sale el camión de la planta hasta la hora en que posiblemente va a pasar por su casa y lo pueden seguir en su ruta normal”, expresó.

Dijo que incluso los adultos mayores pueden utilizar la aplicación, por lo que no hay pretexto para no hacerlo.

En cuanto a los desechos no convencionales como aparatos electrónicos que no recogen los camiones, el director comentó que también es necesario llamar para solicitar apoyo y que pasen por esos cacharros, pero que de ninguna manera deben dejarlos en las esquinas o en vía pública.

Entre las colonias donde continuamente se detectan este tipo de problemas con la basura, destacó la J. Guadalupe Rodríguez, donde esta práctica sigue presentándose, por lo que consideró necesario avanzar hacia una cultura de limpieza.

“Pues la verdad, con todo respeto, señores de la J. Guadalupe, pues ya no están en un ranchito”, declaró.

El funcionario indicó que a nadie le resulta cómodo que le dejen basura frente a su domicilio, pues es una situación muy molesta, independientemente de la hora.

Finalmente, señaló que se realizarán apercibimientos a comercios y domicilios particulares, mientras que las multas serán aplicadas por la Dirección de Medio Ambiente Municipal.