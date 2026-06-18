Sacerdotes y seminaristas de la Arquidiócesis de Durango tomaron el bat de beisbol

Bajo la premisa planteada por el Papa León XIV de “que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo”, sacerdotes de la Arquidiócesis de Durango y seminaristas tuvieron un encuentro amistoso de beisbol.

Con la presencia del arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, esta jornada fue una oportunidad para convivir, fortalecer la amistad sacerdotal y celebrar que el deporte también educa el corazón, une generaciones y enseña a caminar juntos.