Durango

ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO

Sacerdotes y seminaristas de la Arquidiócesis de Durango tomaron el bat de beisbol

Esta jornada fue una oportunidad para convivir y fortalecer la amistad sacerdotal

Sacerdotes y seminaristas de la Arquidiócesis de Durango tomaron el bat de beisbol

Sacerdotes y seminaristas de la Arquidiócesis de Durango tomaron el bat de beisbol

CLAUDIA BARRIENTOS
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Bajo la premisa planteada por el Papa León XIV de “que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo”, sacerdotes de la Arquidiócesis de Durango y seminaristas tuvieron un encuentro amistoso de beisbol.

Con la presencia del arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, esta jornada fue una oportunidad para convivir, fortalecer la amistad sacerdotal y celebrar que el deporte también educa el corazón, une generaciones y enseña a caminar juntos.

“Porque cuando jugamos en equipo, también damos testimonio de comunidad”, destacó el Arzobispo.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Faustino Armendáriz ARZOBISPO ARQUIDIÓCESIS DE DURANGO deporte, Durango, encuentro, Arquidiócesis

               

                
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