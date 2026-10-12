Salario mínimo: ¿Cuánto podría aumentar en 2027 y a partir de cuándo aplicaría?

A poco más de dos meses de que el 2026 termine, como cada año comienzan las pláticas para el aumento al salario mínimo a la clase trabajadora en México.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) tendrá que definir el porcentaje en unas semanas , esto luego de haber estado platicando con los empresarios y el sector obrero.

Ya comienza a generarse gran especulación sobre cuánto sería y cómo quedaría aproximadamente.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2027?

De acuerdo a la política salarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contempla mantener los incrementos por encima de la inflación y así fortalecer el poder adquisitivo.

Con esta visualización y lo que preliminarmente se conoce, el próximo aumento a este salario sería de entre el 10 y el 13 por ciento.

Esto generaría un cambio en la remuneración diaria, quincenal y mensual de la mayoría de las personas en el país.

No obstante, el porcentaje final no podrá conocerse hasta la conclusión de las negociaciones formales, las mismas que empiezan en noviembre y concluyen en diciembre.

Algunos sectores empresariales, como la Confederación de Patrones de México, propusieron un alza de entre 5 y 10 por ciento , buscando proteger el poder adquisitivo ante la inflación y el costo de vida.

¿Cómo quedaría el salario tras aumento?

Si se definiera una cifra entre el 10 y el 13 por ciento, el nuevo salario para los mexicanos pasaría de 315.04 pesos diarios a:

346.54 pesos (con el 10%)

352.84 pesos (con el 12%)

356.00 pesos (con el 13%)

Mientras que en la Zona Libre Frontera Norte (ZLFN) pasaría de 440. 87 pesos diarios a:

484.96 pesos (con el 10%)

493.77 pesos (con el 12%)