Salió a comprar cigarros y cerveza pero lo asaltaron en el camino; ocurrió en la Mayagoitia

Un hombre terminó en el Hospital General 450 después de ser atacado presuntamente por un grupo de aproximadamente 10 personas, quienes además lo habrían despojado de su teléfono celular.

El lesionado fue identificado como Eliud Iván Delgado del Real, de 40 años de edad, quien ingresó durante la madrugada del martes 8 de septiembre al citado nosocomio, ubicado sobre el bulevar José María Patoni, en la ciudad de Durango.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al hospital y se entrevistaron con el afectado para conocer las circunstancias en las que resultó lesionado.

Eliud manifestó que cerca de las 02:00 horas se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con un amigo en un domicilio de la colonia Héctor Mayagoitia y posteriormente decidió salir para comprar cigarros y más cerveza.

Según su declaración, durante el trayecto fue interceptado por un grupo de alrededor de 10 personas, quienes comenzaron a golpearlo. Durante la agresión, señaló, también le quitaron su teléfono celular y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

El hombre solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450.

Personal médico determinó que Eliud presentaba múltiples golpes derivados de la agresión, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido para realizar las investigaciones correspondientes y tratar de identificar a los presuntos responsables.