Salud Casa por Casa da una mejor  atención médica a los adultos mayores: Iván Gurrola 

Llevar los servicios de salud directamente hasta los hogares de quienes más lo necesitan representa uno de los principales aciertos de la estrategia de Salud Casa por Casa, destacó Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de regidores de Morena en Durango.

Iván Gurrola reconoció el impacto que este programa implementado por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en los adultas mayores y personas con discapacidad de Durango.

El regidor morenista señaló que esta estrategia permite que miles de familias tengan un seguimiento médico sin que sus adultos mayores tengan que trasladarse constantemente a una clínica u hospital.

“Estamos hablando de un programa que cambia la manera de entender la atención médica, porque ahora son los profesionales de la salud quienes van hasta la casa de los adultos mayores. Esto permite detectar enfermedades de manera oportuna y dar seguimiento a quienes más lo necesitan”, afirmó Iván Gurrola.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, Salud Casa por Casa ha realizado más de 20.7 millones de visitas domiciliarias en todo el país, con la participación de cerca de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos.

El coordinador de regidores de Morena en Durango destacó que el personal de salud realiza revisiones periódicas, toma signos vitales, da seguimiento a enfermedades crónicas y puede realizar detecciones preventivas, además de canalizar a los pacientes cuando requieren atención de mayor nivel.

Finalmente, Iván Gurrola reconoció el trabajo del personal de salud que participa en este programa y señaló que Salud Casa por Casa representa una de las acciones más importantes de la transformación en materia de prevención y atención primaria, al acercar los servicios médicos directamente a los hogares de los beneficiarios.