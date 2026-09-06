Salud ordena revisar alimentos en hospitales tras brote de salmonela; 41 residentes están estables

El secretario de Salud, el Dr. David Kershenobich, informó a través de una publicación en X, que de los 135 médicos residentes que presentaron síntomas de salmonela en el Hospital General Dr. Eduardo Liceaga, al menos 41 requirieron tratamiento hospitalario, pero actualmente cuentan con estatus estable.

Aseguró que como parte de la atención del problema, han iniciado una investigación sobre los hechos en otros Institutos Nacionales de Salud para evitar situaciones similares.

Kershenobich también mencionó que ha instruido a la Dirección Nacional de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar y a Pemex, a mantener revisiones de las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación y de los hospitales públicos.

Asimismo, pidió observar con detenimiento las condiciones sanitarias de los comedores y cocinas.

El responsable de la Secretaría de Salud afirmó que ha solicitado que las revisiones sean de carácter urgente y que los resultados sean informados al despacho que preside.

Recalcó que los residentes tienen un papel fundamental en los hospitales y es responsabilidad de las instituciones brindar condiciones dignas y seguras para desarrollar su labor.