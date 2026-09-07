Durango

Rescate Animal

Salvan a perrito que iba a arrastrar el agua en la Acequia Grande

El perrito fue trasladado a un lugar seguro y protegido de las lluvias.

Salvan a perrito que iba a arrastrar el agua en la Acequia Grande

Salvan a perrito que iba a arrastrar el agua en la Acequia Grande

DENICE RAMÍREZ
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Unos perritos cayeron al agua y unos jóvenes comenzaron a rescatarlos; fueron apoyados por la Policía Ambiental.

Un rescate de perritos que cayeron a la Acequia Grande se logró entre la Policía Ambiental y unos jóvenes que estaban tratando de sacarlos.

En coordinación lograron poner a salvo a los canes; aunque dos de ellos lograron salir por sus propios medios, fue uno el que quedó atorado entre la hierba.

El personal de la Policía Ambiental ayudó a uno de los jóvenes a hacer el rescate con una soga y así lograron poner a salvo al canino, que afortunadamente no presentaba ninguna lesión.

El perrito fue trasladado a un lugar seguro y protegido de las lluvias.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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