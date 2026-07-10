Samuel Herrera celebra su primer 'sold out' en CDMX: 'es el resultado de andar picando piedra'

Después de varios años construyendo una carrera independiente a fuerza de canciones, escenarios y una audiencia que ha crecido de manera orgánica, el cantautor duranguense Samuel Herrera alcanzó uno de los momentos más importantes de su trayectoria: logró su primer sold out como artista estelar en la Ciudad de México, una meta que, asegura, representa la recompensa a años de trabajo constante y que incluso abrió la posibilidad de una segunda fecha en la capital del país.

Antes de viajar a la Ciudad de México, el músico ofrecerá dos presentaciones este sábado en Durango: de 10:00 de la noche a 12:00 de la madrugada en Casa Analco y posteriormente en Leyenda de Analco. La próxima semana viajará a la capital del país y, más adelante, continuará con una serie de presentaciones que lo llevarán también a Monterrey.

Un logro que llegó después de años

En entrevista, Samuel Herrera contó que si bien ya había pisado escenarios de la Ciudad de México en distintas ocasiones, esta será la primera vez que lo haga con un concierto completamente suyo y con localidades agotadas.

"Representa un gran logro, ya que estuvimos picando piedra desde el 2022, cuando fui a abrir por primera vez allá a Ciudad de México", recordó. El compositor explicó que su primera visita fue como acto de apertura para Lázaro Cristóbal Comala en el entonces Foro Alicia. Después llegaron presentaciones acompañando a Juan Cirerol y a Los Vikingos del Norte, hasta que el año pasado comenzaron sus conciertos ya como Samuel Herrera.

"Ahora es mi tercera tocada que armamos como Samuel Herrera, ahora sí como estelar, como acto principal, y logramos por primera vez un 'sold out' en Ciudad de México. Para mí es un gran logro".

El lleno fue tal que motivó la apertura de una segunda fecha, una posibilidad que hace apenas unos años parecía lejana. "Es el resultado de andar picando piedra, de estar haciendo audiencia 100% orgánica y real, a través de puro guitarrazo, de estar tocando".

Sin perder su esencia

Para Herrera, el crecimiento que ha tenido su proyecto no responde a estrategias pasajeras ni a seguir tendencias musicales, sino a mantenerse fiel a la música que quiere hacer.

"Creo que la atención que ha recibido Samuel Herrera ha sido gracias a que he sido yo. Nunca he sacado una canción en un género por conveniencia o por moda".

El músico considera así pues, que la honestidad ha sido la base sobre la que ha construido una comunidad de seguidores que hoy lo acompaña dentro y fuera de Durango.

"Siempre lo he hecho por honestidad, trato de hacer lo que me gusta de la forma más honesta, sin traicionar mi esencia, mis principios, mis valores y mis raíces".

Esa autenticidad, afirma, también le ha permitido conectar con públicos muy distintos. "Tengo fans desde niños chiquitos que apenas empiezan a escuchar música, hasta señores y señoras de tercera edad. Eso es lo bonito de hacer música original y tratar de hacerla digerible para todos los públicos".

CDMX, con canciones propias

Para los conciertos fuera de Durango, Samuel Herrera tiene clara una regla, el presentar exclusivamente su repertorio como compositor. "Fuera de Durango toco puras canciones mías, así de fácil". Es por ello que el concierto en la Ciudad de México recorrerá las distintas etapas de su carrera, desde “Pura pinche tragedia” hasta “Altibajos”, además de sencillos y colaboraciones.

"Va a ser toda mi carrera, vamos a estar tocando todo lo que hemos sacado, también van a poder escuchar material completamente nuevo, me voy a aventar un par de canciones nuevas, inéditas, que ni siquiera hemos grabado, pero ya estamos preparándonos para entrar al estudio".

Planes para el resto del año

La agenda de Samuel Herrera continúa creciendo. Después de sus compromisos en Durango y la Ciudad de México, viajará a Monterrey a finales de agosto.

El 28 de agosto se presentará en La Tumba y al día siguiente tendrá una participación especial en el Café Iguana, donde compartirá escenario con Javier Sánchez “Big Javy”, vocalista de Inspector.

Paralelamente, ya trabaja en lo que será su siguiente producción discográfica. "Ya tengo canciones suficientes como para grabar el próximo disco", adelantó. "Vamos a grabarlo en Delicias, Chihuahua", añadió, convencido de que ese proyecto marcará una nueva etapa en su carrera.

"Compartir es lo más importante"

Como artista independiente, Samuel Herrera considera que el mayor impulso para un proyecto musical no son únicamente las reproducciones o los "me gusta", sino que el público recomiende su trabajo. "Hay que hacer énfasis en este rollo del compartir. Si les gusta, compartan; no cuesta nada".

Explicó que esa acción permite que su música llegue a personas que de otra manera nunca la encontrarían. "Más que un 'like' o un 'me encanta', compartir yo creo que es lo más importante para nosotros los artistas independientes, porque nos saca de nuestro círculo y nos mete a otro donde hay gente que no nos conoce".

Finalmente, agradeció el respaldo que ha recibido desde Durango y llamó a seguir impulsando los proyectos locales. "Si les gusta el proyecto, apoyemos lo local, que sean parte de este sueño que estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo. Gracias a toda la gente que ha estado siempre al pie del cañón".