Sancionan a 4 choferes del transporte público por un par de incidentes en Durango capital

Cuatro operadores del transporte público fueron suspendidos y sancionados por su participación en dos incidentes registrados el miércoles en la ciudad de Durango; uno de ellos fue una riña entre choferes de la CTM en plena vía pública y otro una confrontación verbal entre operadores de la organización Alianza mientras prestaban el servicio con pasajeros a bordo.

La Subsecretaría de Movilidad y Transporte informó que, en el primer caso, los dos operadores de Alianza fueron multados y suspendidos temporalmente por discutir mientras realizaban su ruta. En el segundo, dos choferes de la CTM descendieron de sus unidades para protagonizar una pelea , dejando los vehículos sobre el arroyo de circulación y provocando afectaciones al tránsito.

Como resultado, la dependencia inició un procedimiento administrativo para suspender las licencias de conducir de los operadores involucrados en la riña, además de imponerles las infracciones correspondientes por obstrucción de la vía pública y alteración del orden público. Los cuatro trabajadores permanecerán suspendidos de sus funciones mientras se desarrollan los procedimientos.

Asimismo, los dos operadores de la CTM fueron canalizados a atención psicológica como parte de las medidas correctivas. La autoridad estatal indicó que este tipo de conductas serán sancionadas cuando pongan en riesgo a los usuarios o afecten la prestación del servicio de transporte público.