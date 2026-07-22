Sancionan a dueña por dejar a su perrito encerrado en un vehículo en la Feria de Durango

Tras un reporte en redes sociales a la Policía Ambiental de Durango, el fin de semana el personal acudió al estacionamiento de las instalaciones de la Feria, donde se encontraba un perrito dentro de un vehículo. Personas que pasaban por el lugar se percataron de la situación, tomaron evidencia de los hechos y lo reportaron.

El director de Medio Ambiente, Guillermo Orozco Orozco, explicó que no está permitido el ingreso de mascotas a la Feria, por lo que la persona que llevaba al perro decidió dejarlo dentro del automóvil.

"La recomendación es que como no se permite el ingreso de mascotas a las instalaciones de la Feria, que no los lleven porque los van a dejar en los vehículos y, cuando nosotros nos percatemos de esto, vamos a generar la sanción correspondiente".

Además, indicó que, dependiendo de las temperaturas, hasta 10 minutos pueden ser suficientes para que una mascota presente algún riesgo, sobre todo durante condiciones de calor extremo.

En este caso, la mascota fue encontrada en buenas condiciones; sin embargo, a la propietaria se le aplicó una sanción por omisión de cuidados y se le hicieron recomendaciones para el bienestar del animal.

La dependencia detectó este caso a través de redes sociales, pero destacó la importancia de realizar las denuncias directamente al 072, ya sea por maltrato animal o por omisión de cuidados.

"Recordarle a la sociedad, a la ciudadanía, que siempre hagan el reporte por la vía o la instancia que nosotros podemos atender, que es el 072. En ocasiones se sube a redes sociales y nosotros no alcanzamos a detectarlo".

Si una persona observa a un perro u otra mascota encerrada dentro de un vehículo, debe reportarlo a las autoridades. No obstante, la recomendación es que, si se acudirá a un establecimiento donde no se permite el ingreso de mascotas, estas permanezcan en su hogar o en un lugar seguro, con suficiente agua y alimento, pero no dentro de los vehículos.