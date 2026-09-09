Sancionarán a empresas 'piratas' que recarguen extintores en Durango: PC

En los últimos días se ha detectado en el municipio de Durango a personas que están pasando a los comercios o empresas, diciendo que son trabajadores de Protección Civil y que van a recargar los extintores, por lo que la dependencia aclara que no realiza ese tipo de servicio.

Además, las empresas para hacerlo, deben estar certificadas y registradas ante Protección Civil, para que se les realizan revisiones periódicas. En caso de que no cumplan con algún lineamiento, deben subsanarlo; de lo contrario, si siguen realizando las recargas sin certificación, pueden ser sancionadas.

Lo que sí hace el personal de Protección Civil Municipal en los comercios o empresas, es revisar las medidas de seguridad y prevención de accidentes en conexiones de gas, los tanques o la certificación de los extintores, así como verificar que cumplan con los dictámenes correspondientes.

"Han proliferado este tipo de señalamientos de algunas gentes que nos dicen que pasaron a recargar los extintores, que vienen de Protección Civil, y entonces es falso. Nosotros no recargamos extintores y, bueno, pues eso es lo que estamos ahorita checando”, expresó Gustavo Paredes Moreno, director de Protección Civil.

El personal puede acudir si algún empresario tiene alguna duda sobre su conexión de gas o electricidad, con el objetivo de prevenir algún siniestro.

Recordó que, dentro del programa interno de cada empresa, en cumplimiento de las medidas de Protección Civil, deben presentar el dictamen de los extintores, los cuales deben estar certificados con la norma NOM-154-SCFI-2005.

CHECAR EMPRESA

Para evitar algún accidente o engaño, las empresas deben mostrar su certificación, para tener la certeza de que el producto si servirá para lo que está hecho que es evitar la propagación de un siniestro.

“La certificación es una acreditación que la empresa tiene y que le da unos procedimientos para hacer el trabajo; es decir, si la empresa trabaja bajo un esquema que no es el de la certificación, bajo la norma 154, pues obviamente ahí se le retira esa acreditación”.

Una empresa certificada acredita que las recargas van a realizarse de manera profesional, que cumple con la documentación necesaria y que se revisa periódicamente el polvo con el que se llenan los extintores, además de verificar de dónde proviene, para evitar que sea polvo chino.

“Hay polvo pirata, como se le dice, que es muy fácil reconocerlo. Cuando hay un siniestro y descargas un extintor, el polvo sale ralo, no le hace nada al fuego realmente. Y el polvo químico seco certificado, que cada año se cambia el color de acuerdo con la normativa vigente, al momento que se aplica tiene silicatos y algunos componentes que permiten sofocar el siniestro; se funden y lo empiezan a sofocar”, finalizó.