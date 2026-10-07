Sancionarán a persona captada en video tirando basura en lote baldío de la ciudad de Durango

Una persona que fue captada en video tirando basura en un lote baldío, ubicado en la esquina de avenida Constelaciones y calle San Martín de Porres, del fraccionamiento Valle de Cristo, en Durango, podría recibir una sanción por arrojar residuos en la vía pública.

La denuncia fue atendida en un primer momento por personal de Servicios Públicos Municipales, que acudió a realizar el retiro de la basura y la limpieza del lugar. Sin embargo, será la Dirección de Medio Ambiente la que dará seguimiento para identificar a la persona o al vehículo.

En el video, compartido en redes sociales y con una duración de apenas 17 segundos, un usuario logra captar a la persona que circulaba en un vehículo rojo, tipo pick up, quien se estaciona para bajar una bolsa negra de la caja y tirarla en el lugar, mientras varios automóviles pasan por la calle.

Aunque al parecer se percata de que lo están grabando, vuelve a subir al vehículo como si nada hubiera ocurrido, mientras su copiloto lo espera.

La referencia del video y las denuncias realizadas al 072 son reconocidas por las autoridades como una manera de dar seguimiento a las quejas y tratar de identificar a las personas que cometen faltas, así como de contar con evidencia de los hechos.

En el municipio se tienen establecidas multas por realizar una disposición incorrecta de residuos en la vía pública, pero es importante contar con evidencia para poder aplicar las sanciones, que pueden alcanzar hasta 11 mil 721 pesos.