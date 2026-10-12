Sanciones por tirar basura ya se están aplicando y no son baratas: Servicios Públicos

Las infracciones por tirar basura en el municipio de Durango se pueden aplicar por dos vías: cuando una persona es sorprendida en flagrancia o cuando alguien presenta la denuncia correspondiente con evidencias.

Cuando hay vehículos involucrados o participan varias personas, la unidad también podría ser asegurada y todas las personas involucradas pueden ser sancionadas por la falta administrativa.

“En flagrancia, es que los encontremos y les caigamos con las manos en la masa, así lo decimos, y lo otro es a veces a través de ustedes, como sucedió allá con un cochinón que llegó hasta con su señora ahí en su carrito y le pusimos un multón”, declaró el director de Servicios Públicos, Felipe de Jesús Cortez Aragón.

Aunque no detalló los montos de las sanciones a las que se pueden enfrentar, aseguró que no son multas baratas y que ya se están aplicando por parte de Medio Ambiente Municipal, a través de la Policía Ambiental.

El funcionario recordó que en otros países las personas pueden recibir multas elevadas incluso por tirar un chicle. Sin embargo, destacó que en Durango sí está creciendo la cultura de la limpieza.

Con el arranque del Festival Silvestre Revueltas, señaló que la ciudadanía que asistió se comportó a la altura, pues las actividades realizadas en el Centro Histórico generaron únicamente cinco toneladas adicionales de basura.

“Cinco toneladas extras no es mucho para las cantidades de gente que representa este festival y, sobre todo, reconocer que han sido más limpios. Al menos este fin de semana, la gente se comportó de una manera muy adecuada”, comentó.