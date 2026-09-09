Sandra Bullock y Nicole Kidman se reencuentran en secuela de 'Hechizo de Amor'

La espera terminó para los seguidores de una de las cintas más queridas del cine fantástico de finales de los noventa, pues este jueves llega a las salas “Hechizo de Amor: La magia continúa” (Practical Magic 2), el esperado reencuentro de Sandra Bullock y Nicole Kidman, quienes vuelven a interpretar a las inolvidables hermanas Sally y Gillian Owens casi 28 años después del estreno de la película original.

Dirigida por la cineasta danesa Susanne Bier, ganadora del Oscar por “In a Better World”, la secuela retoma el universo creado por Alice Hoffman para ofrecer una historia donde la magia hereditaria vuelve a convertirse en el eje de una aventura cargada de emoción, romance y secretos familiares. En esta ocasión, además de protagonizarla, Bullock y Kidman también participan como productoras del proyecto, lo que convirtió el regreso en una apuesta profundamente personal para ambas actrices.

El regreso de las hermanas Owens

La historia se sitúa años después de los acontecimientos de la cinta de 1998. Sally ha intentado mantener a su familia alejada de la magia tras sufrir nuevas pérdidas, mientras que Gillian conserva su espíritu libre e impredecible. Sin embargo, cuando una antigua maldición amenaza nuevamente a la familia Owens, ambas deberán unir fuerzas para proteger a una nueva generación de brujas antes de que el hechizo termine por destruir todo lo que aman.

El conflicto también involucra a las hijas de Sally, ahora interpretadas por Joey King y Maisie Williams, quienes toman un papel central dentro de la historia y representan el relevo natural de una saga que busca expandirse hacia nuevas generaciones sin perder el encanto que convirtió a la original en un clásico de culto.

Nostalgia y nuevas figuras

Uno de los mayores atractivos del estreno es volver a ver la química entre Sandra Bullock y Nicole Kidman, considerada por muchos como el corazón de la franquicia. Las propias actrices han reconocido que el paso del tiempo fortaleció su amistad fuera de cámaras, algo que, aseguran, terminó reflejándose en la intensidad emocional de sus personajes durante el rodaje.

La película también marca el regreso de Dianne Wiest y Stockard Channing como las extravagantes tías Jet y Frances, mientras que el elenco incorpora nombres como Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod, quienes aportan nuevos matices a una historia donde el romance, el peligro sobrenatural y el humor conviven bajo una misma luna.

Más que una secuela

Aunque la primera entrega dividió a la crítica cuando debutó en 1998, con el paso de los años se convirtió en una película de culto gracias a su estética otoñal, su mezcla de fantasía con drama familiar y escenas icónicas como la de las famosas “Midnight Margaritas”. Esa conexión emocional con el público fue precisamente el motor que impulsó el desarrollo de esta segunda parte, concebida como una celebración del legado femenino y de las historias que pasan de generación en generación.

La dirección de Susanne Bier apuesta por conservar la esencia visual del original mientras amplía el universo mágico con escenarios más ambiciosos y una narrativa que viaja incluso hasta Inglaterra para profundizar en el origen de la maldición de las Owens.

¿Por qué vale la pena verla?

Más allá del componente nostálgico, “Hechizo de Amor: La magia continúa” llega como una de las apuestas más fuertes del otoño cinematográfico gracias a su combinación de fantasía, romance y drama familiar.