Sandra Verenice Reyna y Mario Alexander Sacalxot se unen en matrimonio

Sandra Verenice Reyna Burciaga y Mario Alexander Sacalxot Cotom dieron un paso importante en su historia de amor al unir sus vidas en matrimonio, en una emotiva ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia de Nuestra Señora del Rayo, donde estuvieron acompañados por sus familiares y amigos más cercanos.

La pareja recibió la bendición nupcial en una ceremonia oficiada por el presbítero Alejandro Vacío Longoria, quien dirigió un mensaje sobre el significado del matrimonio como un compromiso basado en el amor, el respeto y el acompañamiento mutuo, invitándolos a construir juntos esta nueva etapa de su vida.

Durante este momento tan especial, los novios contaron con el cariño y respaldo de sus padres. La novia estuvo acompañada por Luis Sergio Reyna y Anilu Burciaga Rangel, mientras que el novio recibió la bendición de sus padres, Mario Arturo Sacalxot Mejía y Natividad Cotom Citalán.

Como parte de la celebración religiosa, participaron como padrinos de lazo Jesús Cervantes García y Olga Rangel Ortiz; de velación, Humberto González Hernández y María de Lourdes Mena Reyes; de arras, Eduardo Díaz y Rosaura Herrera Mercado; mientras que Rosalina Salazar fue madrina de anillos e Iría Rangel Ortiz tuvo a su cargo la Biblia y el Rosario.

Al concluir la ceremonia, Sandra Verenice y Mario Alexander fueron recibidos en el atrio de la iglesia entre felicitaciones, abrazos y una tradicional lluvia de arroz, compartiendo este momento con todos los asistentes, quienes les desearon lo mejor en su vida como esposos.

Posteriormente, se llevó a cabo la ceremonia civil, lo que formalizó legalmente la unión de la pareja y les expresó sus mejores deseos para esta nueva etapa.

Más tarde, familiares y amigos se reunieron en el Salón de Fiestas Casta Brava en una celebración que sin duda recordarán con gran cariño los ahora esposos.