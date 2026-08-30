Santiago Giménez deja el AC Milan y se convierte en nuevo delantero del FC Porto en Portugal

Santiago Giménez ha cerrado su incorporación al FC Porto en el cierre del mercado estival de 2026, dejando atrás al AC Milan. Tras semanas de negociaciones entre ambas directivas, el delantero internacional mexicano desembarca en el futbol portugués con la misión de recuperar regularidad y protagonismo. La transacción se concretó mediante una cesión temporal gratuita que incluye una opción de compra fijada en 18 millones de euros más variables acordadas.

El acuerdo entre instituciones contó con la intermediación del agente Jorge Mendes. Las cláusulas estipulan que la opción de compra pasará a ser obligatoria si el atacante cumple con un número determinado de partidos y alcanza los objetivos deportivos pactados para el curso. Esta estructura permite a la escuadra lusitana evaluar el nivel competitivo del futbolista antes de realizar el desembolso definitivo a la entidad italiana.

Busca reinventarse en Portugal

El traspaso pone fin a una etapa compleja en San Siro. En la Serie A, el director técnico Rúben Amorim no contempló al mexicano como pieza prioritaria en su proyecto. El entrenador portugués comunicó a la directiva que Giménez contaría con minutos muy limitados, enviándole un ultimátum claro para buscar acomodo en otro club si deseaba mantenerse en activo durante la presente temporada.

En el esquema del Porto, el ariete encajará como la referencia principal de área. El estilo de juego demandará su capacidad para fijar defensas centrales, descargar el balón de espaldas al marco y culminar jugadas con remates de primera intención. Su agresividad en el remate e instinto dentro del área chica responden a las necesidades tácticas urgentes del conjunto blanquiazul.

Ya saben lo que es tener un mexicano en sus filas

La llegada al Estadio do Dragão le brinda además el escaparate de competir en la UEFA Champions League. Asimismo, Giménez mantiene una histórica dinastía de mexicanos en el club portugués, siguiendo los pasos marcados por figuras como Héctor Herrera, Jesús Corona y Miguel Layún, quienes dejaron un grato recuerdo en la institución y facilitan su rápida adaptación al entorno.

El artillero viajará a Portugal para realizar las pruebas médicas de rigor y formalizar su firma contractual antes del cierre de inscripciones europeas. Con esta operación, el FC Porto potencia su ataque con un delantero acreditado, mientras que el jugador asume el reto de relanzar su carrera europea en un escenario de alta exigencia competitiva.