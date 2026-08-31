'Santiago Papasquiaro se transforma con resultados para su gente': Iván Gurrola

Santiago Papasquiaro vive una etapa de transformación, resultado de un gobierno municipal que ha sabido, gestionar recursos y convertir las necesidades de las comunidades en acciones concretas, afirmó el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega, al reconocer el trabajo realizado por la presidenta municipal Karen Pérez Herrera durante su primer año de Gobierno.

Tras la presentación de su Primer Informe de Gobierno, Gurrola destacó los avances alcanzados en materia de Salud, infraestructura, servicios públicos, caminos, agua potable, electrificación, seguridad y atención a las comunidades rurales.

Señaló que la administración municipal ha mantenido una visión de trabajo eficiente y eficaz priorizando las obras que realmente representan una mejora en la calidad de vida de los santiagueros.

“Karen Pérez ha demostrado que cuando existe voluntad, capacidad de gestión y cercanía con la gente, se pueden obtener resultados importantes. Hoy Santiago Papasquiaro tiene un gobierno que está trabajando, que está construyendo las condiciones para que el municipio siga creciendo”, expresó.

Entre las acciones que reflejan este avance se encuentran obras como un nuevo Hospital, obras para dotar de agua potable, drenaje, pavimentación y rehabilitación de caminos rurales, así como proyectos de electrificación para comunidades que históricamente habían enfrentado rezagos. También se ha fortalecido la seguridad municipal con nuevas patrullas, motocicletas y equipamiento para los cuerpos de seguridad y vialidad.

A estos trabajos se suman acciones de mantenimiento urbano, rehabilitación de espacios públicos, atención a parques y áreas deportivas, así como programas dirigidos a mejorar la imagen de las colonias y comunidades.

Gurrola resaltó además la capacidad de la alcaldesa para trabajar de manera coordinada con los gobiernos Estatal y Federal, lo que ha permitido concretar proyectos de mayor impacto para Santiago Papasquiaro.