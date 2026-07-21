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Santiago Papasquiaro

Santiago Papasquiaro vive una etapa de crecimiento y  transformación: Iván Gurrola

Reconoce el auge que la alcaldesa Karen Pérez le ha dado al municipio 

Santiago Papasquiaro vive una etapa de crecimiento y  transformación: Iván Gurrola

Santiago Papasquiaro vive una etapa de crecimiento y  transformación: Iván Gurrola

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En el marco de los festejos por el 460 aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago Papasquiaro, el coordinador de regidores de Morena, Luis Iván Gurrola Vega, acompañó a la presidenta municipal Karen Pérez en las actividades conmemorativas, donde destacó el momento de crecimiento y dinamismo que vive el municipio bajo la actual administración.

Gurrola señaló que la celebración representa una oportunidad para reconocer la historia del municipio pero también para valorar el trabajo que se realiza en favor de sus habitantes, asegurando que Santiago Papasquiaro,  atraviesa un periodo de desarrollo impulsado por un gobierno cercano a la ciudadanía.

“Hoy celebramos 460 años de historia, pero también el presente y el futuro de un municipio que vive un auge gracias al trabajo, la visión y el compromiso de la presidenta municipal Karen Pérez, quien están sentando las bases para dotar de más oportunidades, mejores servicios y una mayor calidad de vida las familias santiagueras”, expresó el entrevistado. 



El coordinador de regidores de Morena en Durango, afirmó que la administración municipal ha privilegiado el diálogo con la ciudadanía y la ejecución de acciones que fortalecen la infraestructura, los espacios públicos y el bienestar social.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Iván Gurrola morena 4t presa tunal II vive, municipio, Santiago, municipal

               

                
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