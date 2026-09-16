Santino Loza da el salto a Europa: el gran talento de Pachuca es presentado por el LASK Linz

El Club de Fútbol Pachuca oficializó el traspaso de una de las mayores joyas de su cantera, el joven centrocampista Santino Loza, al LASK de Austria. Esta operación reafirma el compromiso de la directiva hidalguense con la exportación de sus prospectos formados en Fuerzas Básicas hacia proyectos deportivos de exigencia en el balompié europeo.

¿Quién es Santino Loza?

Santino Loza Zúñiga, nacido en septiembre de 2008 en la Ciudad de México, es un mediocampista ofensivo de 1.78 metros de estatura. Su desarrollo en la estructura del Pachuca dio inicio a temprana edad, consolidándose velozmente como una de las promesas técnicas con mayor proyección y visión de juego del club.

En su trayectoria juvenil, Loza acumuló más de 50 partidos disputados en categorías Sub-14, Sub-17 y Sub-19 del conjunto hidalguense. Durante su etapa en el torneo Sub-17 sumó cuatro anotaciones y diversas asistencias, certificando además su primer gol en la categoría Sub-19 antes de emprender su travesía internacional.

Un equipo con ADN ganador

El Linzer Athletik-Sport-Klub, conocido como LASK, es un club histórico austriaco fundado en 1908 con sede en la ciudad de Linz. La escuadra disputa competencias europeas de la UEFA esta temporada, ofreciendo al juvenil mexicano una plataforma de alto nivel competitivo para hacer su debut continental.

En el ámbito local, el LASK vive un presente destacado en la Bundesliga de Austria, marchando en la primera posición de la tabla general tras registrar cinco victorias en seis encuentros disputados. Su balance defensivo y contundencia ofensiva los afianzan en la cima del campeonato nacional.

Con esta incorporación, Loza iniciará su proceso de adaptación dentro de una plantilla en ritmo ganador. El juvenil azteca buscará abrirse espacio en el esquema del equipo, fortaleciendo el nexo de la cantera de Tuzos con el balompié del más alto rendimiento en el viejo continente.