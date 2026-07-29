Santo Domingo 2026: Atletas militares aportan el 49 por ciento de los oros ganados por México

La efectividad de los deportistas adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional se afianzó como la columna vertebral de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Con una cosecha nacional de 131 preseas totales, 53 metales de oro, 46 de plata y 32 de bronce, la aportación castrense constituye el soporte técnico que consolida al país en la cima del medallero.

El balance acumulado por los atletas militares asciende a 44 medallas: 26 insignias áureas, 14 de plata y cuatro de bronce. La cifra equivale al 49 por ciento de los títulos dorados obtenidos por la delegación tricolor en territorio dominicano y al 33.5 por ciento del podio global, concentrando su efectividad en ocho disciplinas de alto rendimiento.

Poniendo el nombre de México en alto

En el ámbito individual, la gimnasta Marina Malpica encabezó la productividad tras conquistar cinco títulos dorados en gimnasia rítmica: all around, individual, equipos, clavas y cinta. Asimismo, el remero Alexis Bladimir López registró un oro en single sculls M1X y dos platas, mientras el especialista en bádminton Luis Armando Montoya sumó cuatro metales repartidos en dos oros, una plata y un bronce.

El tiro con arco y el taekwondo ratificaron efectividad perfecta al posicionar a la totalidad de sus competidores militares en el podio. Las arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz aseguraron el campeonato por equipos en arco recurvo; paralelamente, el taekwondoín Carlos Sansores dominó la división de más de 87 kilogramos, sumándose a los títulos en ciclismo de Yareli Salazar y Daniela Gaxiola.

Perfiles deportivos de alto nivel

La equitación aportó dividendos sustanciales mediante el campeonato por equipos en Concurso Completo, aunado a un uno-dos en la prueba individual que otorgó oro y plata. En tiro con escopeta modalidad skeet, la representación militar mantuvo el margen competitivo, cerrando la lista de ocho disciplinas con participación castrense directa en la repartición de preseas en la justa caribeña.

El desarrollo operativo de este contingente responde a un trabajo articulado entre las fuerzas armadas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano. El seguimiento técnico y enlace institucional con los atletas del ejército está a cargo de la coronel retirada Martha Leticia Yáñez Domínguez.