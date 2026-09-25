SAPAL Lerdo, en observación por nivel de endeudamiento

Un ente público municipal ubicado en el estado de Durango está entre los siete del país que se clasificaron con un nivel de endeudamiento en observación. Dichos entes están en Baja California Sur, Chiapas, Durango, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Ifigenia Martínez, de la Cámara de Diputados , en el marco de la evaluación de la Cuenta Pública 2025,

En tal sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubicó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Lerdo (SAPAL) en la categoría de Endeudamiento en Observación, dentro del Sistema de Alertas para Entes Públicos Municipales.

De acuerdo con la Nota Informativa emitida por el CEFP de la Cámara de Diputados, el organismo operador de agua en el municipio de Lerdo forma parte del 25 por ciento de los entes municipales evaluados a nivel nacional que presentan un foco amarillo en sus indicadores de disciplina financiera.

El análisis de los indicadores del SAPAL Lerdo muestra un comportamiento distinto entre su manejo de deuda y su liquidez de corto plazo.

En el indicador de deuda pública y obligaciones se mantiene en un rango bajo, de cero por ciento; al igual que en el de servicio de la deuda.

Sin embargo, en el indicador de obligaciones a corto plazo, proveedores y contratistas sobre ingresos totales, se registró un 147.9 por ciento, es decir, un rango alto, con pasivos a corto plazo y cuentas por pagar a proveedores y contratistas que ascienden a 207.3 millones de pesos, frente a ingresos totales de 140.2 millones de pesos.

Es decir, el indicador de liquidez sobrepasó significativamente el límite máximo del 35 por ciento establecido para el rango bajo municipal , lo que se reflejó en la calificación general del organismo.

Al quedar clasificado en el nivel En Observación, la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios establece implicaciones para los entes observados, como que su techo de financiamiento neto para el siguiente periodo queda restringido a un máximo del cinco por ciento de sus ingresos de libre disposición.

A nivel nacional, de los 28 entes públicos municipales evaluados por la SHCP, 19 obtuvieron un nivel Sostenible (67.9 por ciento), siete se colocaron En Observación (25 por ciento) y dos alcanzaron un nivel de Endeudamiento Elevado (7.1 por ciento).