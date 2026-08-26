Sapioriz divide opiniones por nueva Escuela de Canto Cardenche; piden proteger el recinto

La reciente inauguración de la Escuela de Música Cardenche en Sapioriz, anunciada por la presidencia municipal de Lerdo, desató una discusión entre habitantes, ejidatarios y guardianes de esta tradición musical. El centro del debate no ha sido la enseñanza del género, sino el futuro del Recinto al Canto Cardenche, un espacio que la comunidad considera resultado del esfuerzo colectivo de varias generaciones.

Entre las voces que más eco han tenido se encuentra la de la cantante cardenchera Ofelia Elizalde, quien llamó públicamente a proteger el recinto y a evitar que las decisiones sobre este patrimonio se tomen sin la participación de quienes han mantenido viva la tradición. Su postura ha sido compartida por numerosos habitantes que consideran indispensable que cualquier intervención institucional parta del consenso con la propia comunidad.

El llamado a defender el patrimonio

Ofelia Elizalde sostuvo que el recinto pertenece a Sapioriz y representa el legado construido por generaciones de cardencheros, por lo que pidió a los ejidatarios hacer valer su papel en la defensa del espacio. En sus publicaciones insistió en que preservar el patrimonio cultural implica escuchar primero a quienes forman parte de esa historia, antes de formalizar cualquier acuerdo relacionado con el inmueble.

“Tengo entendido que quieren apoderarse del recinto y como comunidad no lo podemos permitir; el recinto es puramente de nuestra comunidad y como tal debemos defenderlo. Ejidatarios, por favor, hagan valer su investidura, no dejen que la autoridad haga lo que quiera para quedar bien”, externó en redes sociales.

Una comunidad que respalda

Las reacciones en redes sociales mostraron un amplio respaldo a ese planteamiento. Diversos comentarios coincidieron en que el recinto es fruto del sacrificio de muchas personas y no de una sola administración, por lo que señalaron que cualquier convenio, incluido un posible comodato, debería discutirse con quienes integran la comunidad cardenchera.

Otros habitantes recordaron que el espacio anteriormente albergó clases de danza y distintos cursos culturales, por lo que consideraron que la ausencia temporal de actividades no justifica modificar su administración sin una consulta previa. Para ellos, el reconocimiento al canto cardenche debe comenzar por otorgar mayor protagonismo a quienes han preservado esta expresión durante décadas.

El debate, sin embargo, también ha encontrado opiniones favorables hacia el proyecto impulsado por el gobierno municipal. Algunos ciudadanos destacaron que el canto cardenche constituye una manifestación cultural única que ha dado proyección internacional a México y consideraron positivo que existan acciones para asegurar su continuidad entre niñas, niños y jóvenes.

Una tradición viva

El canto cardenche es una expresión musical originaria de Durango, con arraigo en la Comarca Lagunera, especialmente en Sapioriz, caracterizada por interpretarse a capela mediante un complejo entramado polifónico de varias voces. Su fuerza radica en la transmisión oral entre generaciones y en su profundo vínculo con la memoria, la identidad campesina y la vida comunitaria.

Precisamente por ese valor histórico y simbólico, ha creado este debate sobre quién debe decidir el futuro de uno de los espacios más representativos del patrimonio cultural de Durango.

Como dato, el recinto nació del proyecto de estudiantes de Arquitectura de la Universidad La Salle Laguna, quienes junto con sus maestros y la comunidad cardenchera hicieron realidad un espacio pensado para preservar y enseñar esta tradición a las nuevas generaciones.