Saquean caja fuerte de pizzería en avenida 20 de Noviembre; se llevaron más de 62 mil pesos

Un robo a negocio fue descubierto la tarde de este lunes en una sucursal de Domino’s Pizza ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre, donde delincuentes lograron apoderarse de más de 62 mil pesos en efectivo tras ingresar durante la madrugada.

El reporte fue realizado alrededor de las 12:00 horas por personal del establecimiento ubicado en la colonia Guillermina, luego de que empleados detectaran daños en uno de los accesos y la desaparición del dinero resguardado en una caja fuerte.

Tras recibir el aviso, elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y entrevistarse con la gerente del negocio.

La trabajadora, identificada como Briseida, informó que al llegar a laborar observó que personas desconocidas habían ingresado presuntamente por la parte trasera del inmueble.

De acuerdo con la información recabada, los responsables habrían utilizado una herramienta de corte para dañar una puerta de acceso, logrando ingresar al establecimiento sin ser detectados.

Una vez dentro, los delincuentes forzaron la caja fuerte donde se resguardaba el efectivo producto de las ventas, de donde sustrajeron la cantidad de 62 mil 463 pesos.

Hasta el momento, el faltante corresponde únicamente al dinero en efectivo, aunque no se descarta que durante una revisión más detallada puedan detectarse otros daños o pérdidas dentro del negocio.

Los agentes orientaron a la parte afectada para presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, mientras se integró el informe correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones y tratar de identificar a los responsables.