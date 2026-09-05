Saquean negocio del Barrio de Cantarranas; se llevaron hasta las cámaras

Un negocio ubicado en el Barrio de Cantarranas, en la ciudad de Durango, fue blanco de los ladrones, quienes lograron apoderarse de diversos aparatos electrónicos y además causaron daños para ingresar al establecimiento.

El reporte se recibió alrededor de las 14:15 horas del viernes 4 de septiembre, cuando el propietario solicitó la presencia de las autoridades en un local denominado Cajas de Cartón, ubicado sobre Segunda de Ruiz, cerca de la calle Rayón.

Al llegar al establecimiento, el afectado descubrió que uno de los vidrios había sido quebrado, por lo que, al revisar el interior, se percató de que varias de sus pertenencias habían desaparecido.

Entre lo robado se encuentran televisores, cámaras de videovigilancia, una computadora y una impresora; por el momento no se dio a conocer el monto económico de lo sustraído ni de los daños ocasionados.

Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento del saqueo y orientaron al propietario para presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de que se inicien las investigaciones y tratar de identificar a los responsables.