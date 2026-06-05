Saquean taller mercánico en la J. Guadalupe Rodríguez; se llevaron herramienta y equipo de trabajo

Un taller mecánico de la colonia J. Guadalupe Rodríguez fue blanco de la delincuencia durante la noche del miércoles, luego de que personas desconocidas ingresaran al establecimiento y sustrajeran diversa herramienta y equipo utilizado para las labores diarias.

El reporte fue realizado alrededor de las 13:00 horas del jueves, cuando el propietario del negocio llegó al inmueble ubicado sobre la calle Aquiles Serdán y encontró el portón principal forzado y parcialmente abierto.

Agentes de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al sitio para entrevistarse con Pablo Francisco Chaves Pichardo, de 53 años de edad, dueño del taller, quien explicó que la noche anterior concluyó sus actividades cerca de las 21:30 horas y dejó el establecimiento debidamente cerrado.

Sin embargo, al regresar durante la mañana del día siguiente, descubrió que alguien había ingresado al lugar. Al realizar una inspección preliminar, confirmó el robo de diversa herramienta especializada, gatos hidráulicos, baterías, una bocina, un ventilador y otros objetos de trabajo.

Según la versión del afectado, por las condiciones en las que encontró el inmueble, presume que los responsables pudieron haber ingresado brincando la barda o el portón del taller para posteriormente abrir el acceso principal y retirar los artículos sustraídos.

El comerciante señaló además que una persona vecina le comentó haber observado a dos individuos merodeando las inmediaciones del negocio un día antes de que ocurriera el robo, situación que consideró relevante para las investigaciones.

Asimismo, manifestó a los agentes que sospecha de dos hombres conocidos únicamente por sus apodos, debido a antecedentes ocurridos años atrás relacionados con la toma de objetos sin autorización dentro del mismo taller. No obstante, aclaró que no cuenta con elementos que acrediten directamente su participación en los hechos denunciados.

Los investigadores documentaron la información proporcionada por el propietario y lo orientaron para presentar la denuncia formal ante el Agente del Ministerio Público, instancia que continuará con las diligencias para esclarecer el robo y determinar la identidad de los responsables.