Saquean tortillería durante la madrugada en la colonia Diana Laura Riojas, en Durango

Un negocio dedicado a la venta de tortillas fue blanco de robo durante la mañana de este jueves en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en la capital duranguense.

El reporte fue recibido alrededor de las 06:00 horas, cuando el propietario descubrió que la puerta trasera había sido abierta y faltaban varias herramientas, entre ellas una pulidora y un taladro, además de dinero en efectivo.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para documentar los daños e iniciar la carpeta de investigación por robo a negocio.