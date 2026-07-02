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Saquean tortillería durante la madrugada en la colonia Diana Laura Riojas, en Durango

Propietario se percató del atraco al llegar esta mañana para iniciar labores.

Saquean tortillería durante la madrugada en la colonia Diana Laura Riojas, en Durango

Saquean tortillería durante la madrugada en la colonia Diana Laura Riojas, en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un negocio dedicado a la venta de tortillas fue blanco de robo durante la mañana de este jueves en la colonia Diana Laura Riojas de Colosio, en la capital duranguense.

El reporte fue recibido alrededor de las 06:00 horas, cuando el propietario descubrió que la puerta trasera había sido abierta y faltaban varias herramientas, entre ellas una pulidora y un taladro, además de dinero en efectivo.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para documentar los daños e iniciar la carpeta de investigación por robo a negocio.

Escrito en: Robos durante, robo, colonia, Diana

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