Saquean vivienda de militar en Río Dorado; se llevan documentos oficiales y objetos de valor

Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional denunció el robo a su domicilio la noche del viernes, luego de descubrir que personas desconocidas ingresaron a la vivienda y sustrajeron diversas pertenencias de valor.

El reporte fue realizado alrededor de las 22:00 horas en un inmueble ubicado sobre Paseo de las Águilas, en el fraccionamiento Río Dorado. El afectado solicitó la presencia de las autoridades, a quienes esperó en la caseta de acceso al sector.

De acuerdo con la información obtenida, el oficial César Edgardo, al ingresar a su domicilio, encontró indicios de que habían ingresado sin autorización y constató el faltante de varios objetos personales.

Entre los artículos robados se encuentran su cartilla militar, un teléfono celular que utilizaba para el servicio, así como otras pertenencias de valor, cuyo monto no fue precisado de manera oficial.

El militar informó que se encontraba adscrito al Octavo Batallón, con sede en Guadalajara, por lo que manifestó su preocupación debido a que entre los objetos sustraídos se encuentran documentos y equipo relacionados con sus funciones.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las primeras diligencias e iniciar la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades ya investigan el robo para establecer la forma en que ocurrió el ingreso al domicilio, identificar a los responsables y recuperar los objetos sustraídos.