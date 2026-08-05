Saquean vivienda en colonia Antonio Ramírez; se llevan motocicleta, herramientas y una consola

Un hombre denunció el robo de diversos objetos de valor al interior de su domicilio, entre ellos una motocicleta, herramientas, una pantalla y una consola de videojuegos, luego de regresar a la ciudad de Durango, tras permanecer varios días fuera por cuestiones de trabajo.

El reporte fue recibido alrededor de las 22:00 horas de este martes, cuando Ronaldo informó que al llegar a su vivienda, ubicada en la calle Higueras, en la colonia Antonio Ramírez, descubrió que ya no se encontraba su motocicleta, la cual había dejado resguardada dentro del inmueble.

Posteriormente, al ser contactado por elementos de seguridad, el afectado explicó que durante su ausencia desconocidos ingresaron a la vivienda y sustrajeron diversa herramienta mecánica y eléctrica, además de una pantalla Samsung de 43 pulgadas y una consola Xbox Series X de color blanco.

Entre los objetos robados también se encuentra una motocicleta de la marca Vento, modelo 2020, color rojo, con placas H6VJA y número de serie LB425YC50LC020253, cuyo valor no fue precisado por el denunciante.

El afectado manifestó que la propietaria legal de la motocicleta es su exesposa, a quien ya notificó sobre lo ocurrido.

Asimismo, indicó que por el momento no cuenta con la documentación que acredita la propiedad del vehículo, aunque proporcionó una fotografía de la unidad.

El afectado señaló que fue hasta su regreso cuando descubrió el robo, debido a que por motivos laborales permanecía fuera de la ciudad, situación que habría sido aprovechada por el o los responsables para ingresar al domicilio y apoderarse de los objetos.

Finalmente, informó a las autoridades que durante el transcurso del miércoles acudiría a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia formal y aportar la información necesaria para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente.