Justicia

ROBOS

Saquean vivienda en la colonia CNOP; ladrones se llevan televisores y bebidas alcohólicas

En el inmueble no se observaron chapas o cerraduras forzadas, y el portón de accesos permanecía abierto.

Saquean vivienda en la colonia CNOP; ladrones se llevan televisores y bebidas alcohólicas

Saquean vivienda en la colonia CNOP; ladrones se llevan televisores y bebidas alcohólicas

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La mañana de este sábado fue reportado un robo sin violencia a casa habitación en la colonia CNOP, luego de que los propietarios descubrieran que desconocidos ingresaron al inmueble y sustrajeron diversos objetos de valor mientras ellos se encontraban ausentes.

El reporte se recibió alrededor de las 09:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Río Piaxtla, casi esquina con Presidios. Al llegar al domicilio, el propietario encontró todas las habitaciones en desorden y confirmó el faltante de varios artículos.

De acuerdo con la información recabada, entre los objetos robados se encuentran varias televisiones y botellas de bebidas alcohólicas. El afectado señaló que apenas se percató del ilícito al regresar a su domicilio.

Llamó la atención que no se observaron chapas o cerraduras forzadas. Además, el portón de acceso permanecía abierto y algunos objetos habían sido dejados en la cochera, lo que hace presumir que los responsables no alcanzaron a llevárselos o abandonaron parte del botín antes de huir.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar la inspección correspondiente y recabar indicios que permitan establecer la forma en que los presuntos responsables ingresaron a la vivienda.


El caso será investigado por las autoridades competentes, mientras que el propietario fue orientado para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el propósito de dar seguimiento a las indagatorias y tratar de recuperar los objetos sustraídos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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