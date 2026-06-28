Saquean vivienda en la colonia CNOP; ladrones se llevan televisores y bebidas alcohólicas

La mañana de este sábado fue reportado un robo sin violencia a casa habitación en la colonia CNOP, luego de que los propietarios descubrieran que desconocidos ingresaron al inmueble y sustrajeron diversos objetos de valor mientras ellos se encontraban ausentes.

El reporte se recibió alrededor de las 09:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Río Piaxtla, casi esquina con Presidios. Al llegar al domicilio, el propietario encontró todas las habitaciones en desorden y confirmó el faltante de varios artículos.

De acuerdo con la información recabada, entre los objetos robados se encuentran varias televisiones y botellas de bebidas alcohólicas. El afectado señaló que apenas se percató del ilícito al regresar a su domicilio.

Llamó la atención que no se observaron chapas o cerraduras forzadas. Además, el portón de acceso permanecía abierto y algunos objetos habían sido dejados en la cochera, lo que hace presumir que los responsables no alcanzaron a llevárselos o abandonaron parte del botín antes de huir.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar la inspección correspondiente y recabar indicios que permitan establecer la forma en que los presuntos responsables ingresaron a la vivienda.

El caso será investigado por las autoridades competentes, mientras que el propietario fue orientado para presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el propósito de dar seguimiento a las indagatorias y tratar de recuperar los objetos sustraídos.