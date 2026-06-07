Saquean vivienda en la Valle del Sur; reportan robo de joyas valuadas en 150 mil pesos

Un robo a casa habitación fue denunciado durante la madrugada de este domingo en la colonia Valle del Sur, luego de que los propietarios encontraran su vivienda desordenada y con daños en uno de los accesos al regresar de una salida.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 alrededor de la 01:30 horas, de este 6 de junio del 2026, cuando los habitantes de un domicilio ubicado en la calle Río San Lucas solicitaron la presencia de las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada por la afectada, al llegar a la vivienda observaron que una ventana se encontraba dañada y que diversas habitaciones habían sido revisadas por personas desconocidas.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con la propietaria, identificada como Diana Victoria.

La mujer manifestó que salió de su domicilio aproximadamente a las 20:00 horas del sábado y que regresó poco después de la medianoche, momento en que descubrió que el interior de la casa estaba completamente revuelto.

Asimismo, señaló que una escalera se encontraba fuera de su lugar habitual, situación que le hizo sospechar que los responsables pudieron haber utilizado ese objeto para ingresar al inmueble.

Tras una primera revisión de sus pertenencias, la afectada indicó que le hacían falta diversas joyas cuyo valor estimado asciende a aproximadamente 150 mil pesos , aunque no descartó que pudieran existir más objetos faltantes.

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo, recabar indicios y determinar la forma en que los responsables ingresaron al domicilio, además de dar seguimiento a la denuncia formal presentada por la propietaria.