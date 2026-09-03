Sasha Nahír cumple 6 años al estilo de 'Las guerreras K-pop'

Con mucha alegría y rodeada de cariño, Sasha Nahír celebró sus seis años de vida con una divertida fiesta que tuvo como protagonista la temática de “Las guerreras K-pop”.

La pequeña disfrutó de una tarde muy especial en compañía de su mamá, Nallely Olaguez, así como de su abuelita Bertha Olaguez, su madrina Marychuy Olaguez, su padrino Rafael Unzueta, así como de más seres queridos, incluyendo sus mejores amigas Kailani y Amber, quienes se encargaron de llenar el festejo de sonrisas y buenos momentos.

Durante la celebración, Sasha lució orgullosa como Zoey, uno de los personajes de la exitosa película, mientras que su mamá se sumó a la temática caracterizada como Rumi.

Algunas de las pequeñas invitadas también llegaron con accesorios inspirados en los personajes, creando un ambiente lleno de color y mucha diversión.

En este festejo no pudo faltar la piñata, también bajo la misma temática y un increíble pastel decorado especialmente para la ocasión.

Entre juegos, fotografías y la compañía de sus seres queridos, Sasha disfrutó al máximo este cumpleaños que seguramente quedará como uno de sus recuerdos favoritos.

¡MUCHAS FELICIDADES!