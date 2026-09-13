SAT hará auditorías 'más agresivas' a contribuyentes en 2027

Para el próximo año 2027 se intensificará la fiscalización a los contribuyentes, por parte del Servicio de Administración Tributaria, informó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Durango, Eduardo Salas Avilés.

“Para los pequeños sí hay beneficios como tal en el Resico (Régimen Simplificado de Confianza) con el aumento de tasas del 3.5 a cinco millones para personas físicas y hay una opción del IVA del siete por ciento, pasa del 16 al siete por ciento como opcional para lo que son los recibos. Entonces es un beneficio para combatir la informalidad”.

Sin embargo, para las empresas más grandes se prevé una mayor afectación. “En el tema de los grandes contribuyentes es donde sí pudieran tener una afectación grande, ahí a las empresas que tengan ingresos superiores a 50 millones de pesos, es decir, los grandes contribuyentes o los que salgan de lo que es el Resico, ellos sí mantienen esta desventaja, porque lo que son sus deducciones personales, se reducen a un 96 por ciento, baja considerablemente, lo cual representa mayor carga tributaria para estas empresas. Y otro cambio importante que les afecta directamente a esas empresas es la reducción de sus pérdidas fiscales”.

Y es que, refirió que antes de 2026 se podía aplicar el 100 por ciento y ahora será sólo del 50 por ciento de pérdidas fiscales para los siguientes ejercicios, lo que impactará en un mayor pago de impuestos.

Además, se prevé que se intensifiquen las auditorías. “Esto sin contar todas las estrategias y todo lo que se está implementando en fiscalización, en auditorías que ya están más agresivas precisamente para el siguiente año va a estar una campaña permanente por parte de la autoridad para tener esta fiscalización y recabar lo más posible en impuestos rezagados en los últimos cinco años”, indicó.

En tal sentido, refirió que ya desde este año se incrementó la fiscalización de los contribuyentes. “A partir de este año ya empezaron a llegar auditorías electrónicas, incluso algunos llegan por buzón tributario, llegan de manera electrónica, ya ellos están utilizando la tecnología para poder eficientar costos para ellos, también los tiempos son mucho más rápidos para poder acceder a este tipo de revisiones y ya como tal hacen sus cruces con la información que nosotros mismos les proporcionamos con nuestros CFDI y sobre todo esa parte de fiscalizar en tiempo récord de máximo 45 días y establecer un crédito fiscal y toda esta parte de hacerlo sin tanto costo para ellos les está dando resultados”, concluyó.