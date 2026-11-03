SAT llevará oficina móvil a 3 municipios de Durango: lugares y fechas donde se instalará

Habitantes de tres municipios de Durango podrán realizar trámites fiscales sin necesidad de trasladarse a la capital del estado, luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la instalación temporal de su Oficina Móvil.

¿Dónde será instalada?

La unidad itinerante comenzará sus actividades este miércoles cuatro de noviembre en el municipio de Rodeo, donde atenderá en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicadas en calle Independencia número 73, en la colonia Centro, en un horario desde las 09:00 de la mañana a las 03:00 de la tarde.

El jueves cinco de noviembre se trasladará a Nuevo Ideal, donde ofrecerá sus servicios en las oficinas de la misma dependencia, ubicadas en calle José Ramón Valdez número 503, en la colonia Centro, también de las 09:00 de la mañana a las 03:00 de la tarde.

Finalmente, el viernes seis de noviembre, la Oficina Móvil estará en Guadalupe Victoria, en calle José Ramón Valdez número 40, en la colonia Centro, con el mismo horario de atención.

Las personas interesadas podrán acudir sin necesidad de programar una cita para realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), generación o renovación de la firma electrónica, así como la expedición de la Constancia de Situación Fiscal.

Además, el personal del SAT brindará orientación sobre obligaciones y procedimientos fiscales.