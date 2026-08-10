Satisfechos con su empleo, el 36% de hombres y 46% de mujeres de la generación Z: ManpowerGroup

La generación Z es la menos satisfecha con su trabajo, ya que solo el 46 por ciento de las mujeres y el 36 por ciento de los hombres afirmaron sentirse conformes con su empleo actual, de acuerdo con el Barómetro de Talento 2026 elaborado por ManpowerGroup.

El estudio revela que los jóvenes también enfrentan menores niveles de bienestar laboral. El 68 por ciento complementa sus ingresos mediante inversiones, empleos de medio tiempo, proyectos freelance o pequeños negocios, situación que repercute en su calidad de vida, pues siete de cada 10 reportan altos niveles de estrés de manera cotidiana.

José Luis Aguilera, director de Talent Solutions Right Management México, explicó que los jóvenes ya no buscan únicamente un buen salario, sino empresas que les permitan desarrollar una carrera profesional mediante capacitación, mentorías y oportunidades de crecimiento.

Indicó que el primer empleo debe representar una experiencia de aprendizaje que permita adquirir habilidades y visualizar un plan de desarrollo dentro de la organización.

Pese a los bajos niveles de satisfacción, el estudio muestra que la generación Z mantiene una visión optimista sobre su futuro laboral.

Alrededor del 60 por ciento considera que podrá conseguir un mejor empleo durante los próximos seis meses.

Además, nueve de cada 10 jóvenes consideran que su trabajo tiene algún propósito o significado , mientras que más del 80 por ciento confía en contar con las habilidades y la experiencia necesarias para desempeñar adecuadamente sus funciones.

El informe también señala que 63 por ciento de las empresas en México reconoce que resulta más complicado retener a los trabajadores jóvenes que atraerlos.

Aguilera atribuyó esta situación a que los centennials buscan organizaciones que inviertan en su desarrollo mediante programas de capacitación, certificaciones, microcredenciales y esquemas de mentoría, elementos que incrementan las posibilidades de permanencia del talento.

Entre los principales factores que toman en cuenta los jóvenes para elegir un empleo destacan el salario, la flexibilidad laboral y las oportunidades de crecimiento profesional.

En contraste, las razones más frecuentes para renunciar son la búsqueda de un mayor desarrollo, la falta de interés por las actividades que realizan y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Finalmente, el especialista consideró que la empleabilidad de las nuevas generaciones dependerá cada vez menos de un título universitario y más de la capacidad para aprender de manera continua, desarrollar nuevas habilidades y adaptarse a los cambios tecnológicos.