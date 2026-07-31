Saturación de pacientes en el ISSSTE de Durango, por falta de infraestructura

La falta de camas, la saturación de pacientes y el retraso en consultas y servicios médicos en el Hospital General del ISSSTE Durango "Dr. Santiago Ramón y Cajal", señalan que obedece a la limitada infraestructura disponible, mientras que el personal hace lo posible con los recursos con los que cuenta.

Así lo señaló Francisco Gerardo Fournier Drew, candidato a la Secretaría General de la Sección XV del Sindicato del ISSSTE, quien destacó que se trata de una institución que presta servicio desde hace más de 50 años y cuya infraestructura ha quedado rebasada en comparación con el crecimiento de la derechohabiencia.

Mientras se incrementó el número de derechohabientes durante esos años, la infraestructura sigue siendo la misma.

"Es importante decir que la infraestructura tiene que crecer para que el trabajador pueda contar con todos los recursos necesarios y brindar una mejor atención".

Aseguró que todo el personal mantiene un compromiso con la atención de los pacientes; sin embargo, la falta de infraestructura y de equipo suficiente provoca la saturación de los servicios, por lo que consideró indispensable realizar nuevas inversiones.

Fournier Drew señaló que el proyecto para construir un nuevo hospital ha quedado rezagado, aunque consideró que debe retomarse mediante gestiones para obtener una inversión estimada de al menos 400 millones de pesos.

Reconoció que el personal procura atender de la mejor manera a los pacientes, aun cuando las largas esperas complican la prestación del servicio. También admitió que, en algunos casos, hay trabajadores que no brindan la atención requerida.

En cuanto a los derechos laborales, manifestó que buscará proteger las prestaciones de los trabajadores y señaló que también es necesario abrir una bolsa de trabajo dentro de la institución.

Para la elección de la Secretaría General de la Sección XV del Sindicato del ISSSTE que será el 10 de agosto, se prevé la participación de aproximadamente mil 500 trabajadores sindicalizados en todo el estado.