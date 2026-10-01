¿Saúl 'Canelo' Álvarez peleará en el Estadio Banorte? Esto es lo que se sabe

Saúl “Canelo” Álvarez podría protagonizar en los próximos años uno de los eventos deportivos más importantes en la historia reciente de la Ciudad de México, pues el boxeador tapatío reconoció que ya existieron conversaciones para llevar una de sus peleas al Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

La posibilidad tomó mayor fuerza luego de que el propio pugilista revelara que ya tuvo contacto con Emilio Azcárraga Jean , propietario del inmueble, para hablar sobre la realización de una función de boxeo en el llamado Coloso de Santa Úrsula.

¿Habrá pelea próximamente?

Durante una entrevista con ESPN, Saúl Álvarez explicó que sostuvo una videollamada con Emilio Azcárraga para revisar la posibilidad de presentarse en el estadio en el futuro.

El mexicano señaló que ambas partes analizaron la idea y reconoció que puede imaginarse combatiendo en ese escenario, particularmente cuando llegue el momento de disputar su última pelea como profesional.

El acercamiento ocurre después de que, en agosto de 2026, Azcárraga Jean hiciera públicamente un llamado al boxeador para considerar al Estadio Banorte como sede de alguno de sus próximos compromisos.

En aquella ocasión, el empresario destacó la posibilidad de aprovechar el renovado recinto para albergar eventos deportivos más allá del futbol , incluyendo una función protagonizada por una de las figuras mexicanas más reconocidas del boxeo internacional.

¿Ya está confirmada la pelea de Canelo en el Estadio Banorte?

Por ahora, la respuesta es no, las declaraciones del boxeador confirman que existen conversaciones y que tanto Álvarez como Azcárraga han mostrado interés en concretar el proyecto, pero todavía faltaría definir aspectos fundamentales como la fecha, el rival, la promotora involucrada y las condiciones de la función.

Además, no necesariamente se trataría de su siguiente compromiso. La agenda inmediata del mexicano contempla continuar su carrera antes de una eventual despedida, por lo que la función en el Estadio Banorte podría formar parte de los planes para la etapa final de su trayectoria.