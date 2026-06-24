'Scary Movie 6' regresa a la pantalla con humor y nostalgia

Después de más de 10 años de ausencia, la franquicia “Scary Movie” volvió a la pantalla grande con su sexta entrega, una producción que apuesta por la nostalgia de los seguidores de la saga y el regreso de varios de sus protagonistas más emblemáticos. La película reúne nuevamente a los hermanos Wayans junto con Anna Faris y Regina Hall, figuras que ayudaron a convertir a la serie en un fenómeno de la comedia durante la década de los 2000.

La nueva cinta, dirigida por Michael Tiddes, recupera el estilo irreverente y exagerado que caracterizó a las primeras entregas, mezclando referencias al cine de terror contemporáneo con bromas sobre la cultura popular y temas de actualidad.

PARODIA DEL TERROR MODERNO

“Scary Movie 6” centra gran parte de sus sátiras en producciones recientes del género de horror. Entre las películas que parodia se encuentran “M3GAN”, “Smile”, “Candyman”, “Terrifier”, “Nosferatu”, “Ma” y las más recientes entregas de “Scream”, además de referencias a otros fenómenos de la cultura pop.

La historia sirve como pretexto para una sucesión de sketches, situaciones absurdas y apariciones sorpresa, fórmula que convirtió a la franquicia en una de las más exitosas dentro del cine de parodia.

La película también recupera personajes clásicos como Cindy Campbell, Brenda Meeks, Ray Wilkins y Shorty Meeks.

REGRESO DEL ELENCO ORIGINAL

Uno de los principales atractivos de la producción es el reencuentro de buena parte del elenco original. Anna Faris y Regina Hall retoman los personajes que las catapultaron a la fama, acompañadas nuevamente por Marlon y Shawn Wayans. A ellos se suman nuevas incorporaciones y diversos cameos que han sido señalados como algunos de los momentos más entretenidos de la película.

La participación de los hermanos Wayans también representa su regreso creativo a la franquicia, luego de varios años alejados de la saga que ellos mismos ayudaron a construir.

RECEPCIÓN FRÍA ENTRE LOS CRÍTICOS

Aunque la película ha despertado el interés de los seguidores más nostálgicos, la recepción de la crítica especializada ha sido mayormente negativa.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, el consenso de los críticos considera que “Scary Movie 6” intenta actualizar la fórmula de la franquicia, pero termina dependiendo demasiado de referencias conocidas y chistes que resultan repetitivos o desactualizados. El sitio señala que la producción “falla más de lo que acierta” en su intento por revitalizar la saga.

Las primeras evaluaciones registraron calificaciones que oscilaron entre el 20 y el 33 por ciento de aprobación entre los críticos, reflejando una respuesta bastante dividida hacia su humor y propuesta narrativa.

La agencia Associated Press otorgó a la película una calificación de una estrella y media sobre cuatro, señalando que, aunque cuenta con algunos momentos efectivos y guiños para los seguidores de la franquicia, gran parte de sus bromas resultan inconsistentes y dependen de referencias que no siempre funcionan.

PÚBLICO DIVIDIDO

Mientras la crítica ha mostrado reservas, la respuesta del público ha sido considerablemente más favorable. Usuarios de Rotten Tomatoes han destacado el regreso del elenco original, la carga nostálgica y el humor desenfadado que caracterizó a las primeras películas.

Además, muchos espectadores consideran que la cinta cumple precisamente con lo que promete, una comedia absurda que no busca tomarse en serio.

Pero más allá de las críticas, “Scary Movie 6” demuestra que la franquicia sigue ocupando un lugar especial dentro de la cultura popular.