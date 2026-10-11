SCJN analiza retos de justicia en Durango

La coordinación entre los poderes judiciales federal y estatal, así como los obstáculos que enfrentan las personas para acceder a la justicia, fueron analizados en Durango durante la tercera jornada de la segunda etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El encuentro reunió a integrantes del Poder Judicial del Estado, personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, autoridades y miembros de la comunidad jurídica, quienes participaron en nueve mesas de trabajo para identificar problemas y plantear alternativas de mejora en distintas áreas de la impartición de justicia.

Durante la inauguración, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social de la SCJN, señaló que la coordinación entre instituciones judiciales debe traducirse en soluciones concretas para quienes acuden a un juzgado o participan en una audiencia. También destacó que las problemáticas de la población no se limitan a una jurisdicción local o federal, por lo que consideró necesario generar espacios para compartir experiencias y construir respuestas conjuntas.

Entre los temas abordados estuvieron los divorcios incausados y la pensión compensatoria, la conciliación prejudicial laboral, el acceso a la salud mediante la vía jurisdiccional, los derechos de las personas durante el proceso penal, justicia para adolescentes, conflictos entre distintos órdenes normativos, pluriculturalidad, atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, evaluación de personas juzgadoras y medidas cautelares en materia familiar.

Los Diálogos por la Justicia Abierta continuarán posteriormente en Guerrero, Chiapas y Yucatán, como parte del recorrido territorial impulsado por la SCJN para recoger experiencias y propuestas relacionadas con la impartición y el acceso a la justicia.