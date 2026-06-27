Scooters no deben utilizarse en bulevares o avenidas de Durango: Vialidad

En el municipio de Durango no está prohibido el uso de scooters como medio de transporte, una alternativa que cada vez es más utilizada. Sin embargo, las autoridades recomiendan evitar su circulación por bulevares y avenidas.

Hasta el momento no se tiene registrado en la capital ningún accidente vial en el que esté involucrado un scooter, pero hacen un llamado a los propietarios para que sean cautelosos y eviten transitar por vialidades primarias.

El subdirector de Vialidad, Luis Enrique Muñoz, manifestó que ya se ha detectado a algunas personas circulando en este tipo de transporte sobre bulevares, lo cual representa un riesgo tanto para quienes van en el scooter como para los demás automovilistas.

Indicó que, por ejemplo circular en motocicleta ya implica un riesgo debido a los puntos ciegos que se presentan durante los cambios de carril o cualquier otra maniobra, que en un scooter el peligro es mayor.

A las personas que han sido detectadas hasta el momento sobre avenidas se les realizan exhortos para que eviten ese tipo de vialidades, pero en caso de reincidencia incluso se les podría retirar su unidad.

Reiteró que los scooters no deben circular por avenidas con flujo constante de automóviles y motocicletas. Además, señaló que se trabajará en la reglamentación vial para poder aplicar sanciones en estos casos.