¿Se acerca ‘Arthur’? Vigilan zona de baja presión con probabilidad ciclónica cerca de México

Desde hace ya varias semanas comenzaron las lluvias en México, y aunque se tenía previsto que la temporada de ciclones tropicales iniciara a mediados de mayo en el caso del océano Pacífico, y a inicios de junio en el Atlántico, apenas hace unos días comenzaron a registrarse los primeros de estos sistemas en el primero. Sin embargo, “Arthur”, el primer ciclón del Atlántico, estaría cerca de desarrollarse.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha indicado con anterioridad que, de manera general, se pronostica el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico para el 15 de mayo, mientras que para el Atlántico se estima su comienzo para el 1 de junio.

Sin embargo, se trata de estimaciones de la Conagua, por lo que no fue sorpresa que la llegada del primer ciclón tropical del océano Pacífico, “Amanda”, llegara algunas semanas después de lo estimado.

¿Primer ciclón tropical del Atlántico?

A 10 días de la fecha estimada del inicio de la temporada de ciclones tropicales, aún no se registra ninguno de estos sistemas en el océano Atlántico. Sin embargo, en los próximos días esta situación podría cambiar, pues la Conagua ya vigila una zona de baja presión con posiblidad de desarrollo ciclónico.

Este miércoles 10 de junio, la Conagua publicó a través de un reporte en sus redes sociales que se prevé la formación de una zona de baja presión sobre la Sonda de Campeche, la cual, hasta este día al mediodía, mantenía un 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico dentro de los próximos siete días.

Esta zona de baja presión se ubicaría cercana a las costas mexicanas, por lo que se prevé que, en caso de desarrollarse a ciclón tropical, genere algunos efectos como lluvias y fuertes vientos en algunos estados de esta región, y sobre todo en ciudades costeras.

Tal como se había establecido, el primer ciclón tropical del Atlántico durante esta temporada llevará como nombre “Arthur”.

Se tiene previsto que a lo largo de la semana, la Conagua dé a conocer actualizaciones acerca del estado de esta zona de baja presión, ya sea sobre su desarrollo a ciclón o su deterioro hasta que termine por disiparse.

Por este motivo, se sugiere a la ciudadanía mantenerse atenta a los cambios que puedan registrarse, a través de los canales oficiales de la Conagua y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).