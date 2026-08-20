Se acerca el primer frente frío de la temporada 2026-2027 en México, ¿cuándo podría llegar?

Aunque la temporada de ciclones tropicales aún no concluye, y aún se esperan varios de estos sistemas en las próximas semanas, ya estaría cerca el primer frente frío de la temporada 2026-2027, que podría comenzar a causar descenso en las temperaturas mínimas de algunos estados. ¿Cuándo podría llegar?

A pesar de que se tenía previsto que la actual temporada de ciclones tropicales iniciara a mediados del mes de mayo, fue hasta inicios de junio cuando se desarrolló en el océano Pacífico la tormenta tropical “Amanda”.

Luego de casi tres meses de la temporada de ciclones, hasta la fecha se ha desarrollado un total de ocho en el Pacífico y tres en el Atlántico; sin embargo, se prevé que la temporada tenga aún entre 10 y 13 más en el primer caso, y entre ocho y 12 en el segundo caso.

Se acerca temporada de frentes fríos

Pese a que quedan aún varias semanas de la temporada de ciclones tropicales en México, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó que esta termine hasta finales del mes de noviembre, se acerca un nuevo periodo del año caracterizado por la llegada de frentes fríos, que ocasionan descensos en las temperaturas, además de más lluvias.

De acuerdo con lo que indica la misma Conagua, la temporada de frentes frío 2026-2027 inicia históricamente en el cambio de temporada entre el verano y el otoño, por lo que faltarían únicamente unas semanas para que llegara el primero de estos fenómenos meteorológicos.

¿Cuándo llegaría el primer frente frío?

Aunque hasta ahora no se tiene una fecha precisa sobre cuándo llegaría el primer frente frío de la temporada, la Conagua señala como fecha tentativa el 15 de septiembre, pero esto podría adelantarse o retrasarse, de acuerdo con las condiciones climáticas que se presenten.

Hasta ahora, ni la Conagua ni el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han dado a conocer que ya vigilen la formación del primer frente frío; sin embargo, no se descarta que esto pueda ocurrir en el lapso del siguiente mes.

Se sugiere a la ciudadanía estar atenta a los canales oficiales de autoridades meteorológicas para conocer las actualizaciones sobre cuándo llegaría el primer frente frío, dónde se encontraría y qué efectos traería a México.

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío es la zona donde una masa de aire frío avanza y se encuentra con otra de aire más cálido. Como el aire frío es más denso, se desplaza por debajo del aire caliente y lo obliga a subir, lo que puede generar inestabilidad en la atmósfera.

De acuerdo con SMN, este proceso puede provocar descensos rápidos de temperatura, nubosidad, lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento, dependiendo de la cantidad de humedad presente en la zona.

Además de bajar las temperaturas, estos sistemas pueden ocasionar heladas, nevadas, lluvias de distinta intensidad y vientos fuertes.