'Se arrastra una economía que ha venido colapsando', reconoce el Consejo Empresarial Mexicano

Para el sector privado empresarial, este año ha sido complicado en términos económicos por las bajas ventas y el bajo circulante que se registr a, por lo que el panorama no es alentador, reconoció el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Mauricio Holguín Herrera.

“Un panorama complicado, por primera vez en años sí se está arrastrando una economía que viene pues colapsando desde hace ya tiempo. Mucha de la gente está reportando que sus negocios están abajo un 30 o un 40 por ciento. Sobre todo aquellos que tienen contacto con la construcción, han sido quizás los más afectados porque evidentemente no ha habido un movimiento en cuestión de construcción grande en Durango”, estableció.

Por lo que todos los que conforman las cadenas de suministro han tenido afectación , en algún grado.

“Y esto hace que todas las empresas que dependen también o que tienen contacto con ellas, esta cadena de suministro pues también baje bastante. Entonces, el panorama se ve complejo en este segundo semestre. Esperemos que pueda haber una inversión importante, que pueda haber movimiento de economía importante, pero sí lo vemos como algo complicado”, manifestó.

Y es que, refirió que inclusive sectores como el industrial están atravesando por un momento complicado.