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Se busca a Dulce, de 15 años de edad, desaparecida desde el 15 de agosto

Se teme que pueda ser víctima de algún delito.

Se busca a Dulce, de 15 años de edad, desaparecida desde el 15 de agosto

Se busca a Dulce, de 15 años de edad, desaparecida desde el 15 de agosto

REDACCIÓN WEB
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Se solicita la ayuda de la ciudadanía para localizar a Dulce Corazón de María Zamora Rincón, de 15 años de edad. 

Fue vista por última vez el pasado 15 de agosto, en la colonia Alianza por Durango, municipio de Durango, DGO.; se teme que sea víctima de un delito.

Dulce mide 1.52 m, es de complexión delgada, tez morena, ojos chicos color café y cabello, largo medio, color amarillo.

Viste pantalón verde, blusa morada de manga larga y tenis color blanco marca Adidas.

Cualquier información, favor de comunicarse al 911.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Servicio social Desaparecido color, Durango,, solicita, cabello,

               

                
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