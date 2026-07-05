Se busca a Kevyn Jahel, de 15 años de edad, desaparecido desde el 24 de junio

Se solicita la ayuda de la ciudadanía para localizar a Kevyn Jahel Escamilla Ruelas, de 15 años de edad.

Fue visto por última vez el pasado 24 de junio, en el poblado 15 de Octubre, municipio de Durango, DGO., se teme que sea víctima de un delito.

Kevyn Jahel mide 1.70 m, es de complexión delgada, tez morena, ojos medianos color café oscuro y cabello lacio, largo, color negro.

Como señas particulares, cuenta con dos cicatrices de viruela en la nariz y un lunar redondo en el cuello del lado izquierdo.

Viste una sudadera Puma color negro, pants color negro y unos huaraches de vaqueta.

Cualquier información, favor de comunicarse al 911.