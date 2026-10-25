Se busca a Uriel Aaron, de 30 años de edad, desaparecido desde el 24 de octubre

Se solicita la ayuda de la ciudadanía para localizar a Uriel Aaron Hernández Antuna, de 30 años de edad.

Fue visto por última vez el 24 de octubre en la colonia IV Centenario, municipio de Durango, DGO.; se teme que sea víctima de un delito.

Uriel Aaron mide 1.75 m, es de complexión robusta, tez morena, ojos pequeños color oscuro y cabello corto, color negro.

Como señas particulares, cuenta con una quemadura por soldadura en el pie derecho y le falta un diente del lado superior derecho.

Viste una sudadera color gris, pants color gris y unos tenis color negro con blanco, marca Puma.

Cualquier información, favor de comunicarse al 911.