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Se busca a Uriel Aaron, de 30 años de edad, desaparecido desde el 24 de octubre

Se teme que pueda ser víctima de algún delito.

Se busca a Uriel Aaron, de 30 años de edad, desaparecido desde el 24 de octubre

Se busca a Uriel Aaron, de 30 años de edad, desaparecido desde el 24 de octubre

EL SIGLO DE DURANGO
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Se solicita la ayuda de la ciudadanía para localizar a Uriel Aaron Hernández Antuna, de 30 años de edad. 

Fue visto por última vez el 24 de octubre en la colonia IV Centenario, municipio de Durango, DGO.; se teme que sea víctima de un delito.

Uriel Aaron mide 1.75 m, es de complexión robusta, tez morena, ojos pequeños color oscuro y cabello corto, color negro.

Como señas particulares, cuenta con una quemadura por soldadura en el pie derecho y le falta un diente del lado superior derecho. 

Viste una sudadera color gris, pants color gris y unos tenis color negro con blanco, marca Puma.


Cualquier información, favor de comunicarse al 911.


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Escrito en: Servicio social Desaparecido color, octubre, Uriel, Aaron

               

                
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