Se busca otra conexión aérea para Durango a la Ciudad de México

Las nuevas rutas aéreas que conectan a Durango con Monterrey y Querétaro registran una ocupación cercana al 80 por ciento e incluso en algunos vuelos viajan los aviones prácticamente llenos.

Elisa Haro Ruioz, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, destacó que la buena respuesta de los usuarios abre la posibilidad de gestionar nuevos destinos, como un nuevo vuelo a la Ciudad de México.

Explicó que las tarifas accesibles han favorecido la demanda, al grado de que en algunos casos resulta más económico viajar en avión que en autobús, situación que fortalece los argumentos para negociar la apertura de nuevas rutas comerciales.

La funcionaria reveló que actualmente se mantienen pláticas con distintas aerolíneas para concretar una nueva ruta entre Durango y la Ciudad de México, al considerar que existe una alta demanda por motivos de negocios y que una mayor competencia permitiría ofrecer mejores tarifas a los pasajeros.

Señaló que Aeroméxico ha sido una aerolínea que históricamente ha conectado a Durango con el resto del país y del mundo; sin embargo, sostuvo que la llegada de otra empresa sería positiva, ya que cuando existen dos compañías operando el mismo destino, los costos de los boletos suelen disminuir.

No obstante, reconoció que uno de los principales obstáculos para abrir nuevas rutas es el incremento en el precio de la turbosina, lo que ha llevado a algunas aerolíneas a cancelar rutas con baja rentabilidad para concentrar sus operaciones en mercados más atractivos.

Aunque todavía no existe una fecha definida, Haro Ruiz expresó su confianza en que durante este año pueda anunciarse la incorporación de una nueva aerolínea que opere vuelos entre Durango y la Ciudad de México.