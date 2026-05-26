¿Se cancela en Durango el Consejo Técnico Escolar de mayo? Esto ha dado a conocer la SEP

En las últimas semanas, han sido múltiples las dudas en torno al final del ciclo escolar, pues luego de que comenzara la discusión acerca del adelanto de las vacaciones, surgieron preguntas sobre la posible modificación de los Consejos Técnicos Escolares restantes. ¿Qué pasará con el de mayo? Y sobre todo, ¿habrá clases en Durango?

Discusión sobre modificaciones al calendario

Hace un par de semanas, en México comenzó a discutirse la posibilidad de adelantar más de un mes el final del ciclo escolar, principalmente por el inicio del Mundial y por el aumento en las temperaturas.

Si bien, en un inicio se hablaba de adelantar el calendario para que las clases finalizaran el próximo viernes 5 de junio, esta propuesta se descartó, por lo que continuará el mismo programa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció antes del inicio del ciclo escolar, con el final de clases el 15 de julio.

¿Cancelarán Consejos Técnicos que restan?

A pesar de las modificaciones al calendario escolar, que luego regresó a estar como inicialmente se había establecido, actualmente la SEP informó que a nivel nacional se seguirán llevando a cabo los Conejos Técnicos Escolares como se tenía previsto.

De este modo, antes de que finalicen las clases a mediados de julio, aún se realizarán dos Consejos Técnicos Escolares, el último viernes de mayo y de junio.

Por este motivo, a nivel nacional las escuelas tendrán suspensión de clases este viernes 29 de mayo, pues personal docente y directivo sostendrá una reunión para tratar temas como problemáticas de los alumnos y de las instituciones educativas.

¿Suspenderán clases en Durango?