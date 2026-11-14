¡Se congela la sierra de Durango! Así amaneció El Salto este sábado 14 de noviembre | VIDEO

¡Ya se siente el invierno! Pues tal como se había previsto, este fin de semana amaneció con bajas temperaturas que dejaron a la sierra de Durango congelada este sábado.

Desde hace ya unas semanas, el clima en el estado de Durango ha presentado un considerable descenso, sobre todo en la zona serrana de la entidad y durante las mañanas.

Ante esto, en días recientes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió desde hace algunos días sobre la llegada del frente frío número 5, que acompañado de la masa de aire frío dejaría este fin de semana un marcado descenso en las temperaturas durante la madrugada y primeras horas del día, principalmente en la zona serrana.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el termómetro descendería hasta temperaturas mínimas que rondarían entre los -5 y 0 grados centígrados, con posibilidad de heladas.

El Salto amanece congelado

A través de las redes sociales, en la página de Facebook de El Salto Durango, se compartió un video en el que se observa cómo los vehículos amanecieron cubiertos de una considerable capa de hielo.

“Hoy sábado 14 de noviembre de 2026, volvimos a amanecer a 3 grados centígrados aquí en El Salto, continúan las heladas y el tremendo frío, y así amanecen los carros, completamente cubiertos de hielo”, describen en el video.

En el material se logra observar una cómo el hielo cubre todos los vehículos, e incluso puede rasparse con una tarjeta.

Se tiene previsto que estas condiciones continúen a lo largo de las próximas semanas, e incluso que se intensifiquen cada vez más, con temperaturas más bajas y con la probabilidad de la caída de nieve y aguanieve en la sierra.

Frente frío dejará más temperaturas bajo cero